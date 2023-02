Espaço Empreender de Rio Negro realizou mais de 600 atendimentos em janeiro

Compartilhar no Facebook

No mês de janeiro o Espaço Empreender de Rio Negro atendeu 645 empreendedores. O espaço é mantido pela Prefeitura, através da Secretaria de Indústria e Comércio com o importante apoio do Sebrae.

O local dispõe de serviços, orientações e encaminhamentos para todos aqueles que estão criando o próprio negócio ou para quem já trabalha nos mais variados segmentos.

Entre os serviços oferecidos estão:

Alteração gratuita de dados do MEI e baixa de CNPJ

Declaração anual do MEI (DASN)

Emissão de boleto mensal (DAS)

Emissão de guia de pagamento de alvará

Emissão do certificado de condição do MEI

Formalização gratuita e simplificada

Informações sobre compras públicas

Inscrições para capacitações

Parcelamento do DAS do MEI

Solicitação e emissão de nota fiscal de serviços

O Espaço Empreender também oferece acesso a programas de microcrédito com juros reduzidos e condições especiais de contratação, através do Fomento Paraná.

Endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Telefone e WhatsApp: (47) 3642-7713

E-mail: espacoempreenderrn@gmail.com

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.