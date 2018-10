Espetáculo ‘O Malefício da Mariposa’ em Rio Negro

No próximo dia 19 de outubro, o município de Rio Negro, e o Sesi apresentam o espetáculo “O Malefício da Mariposa”. A apresentação acontece no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, às 14h30min. Entrada franca. Classificação indicativa livre.

Sinopse: A aventura se passa em um jardim no qual os personagens são insetos que falam de amor e de paixão pela poesia. A música cria um espaço sonoro onde a magia e trágico destino de Curitibano (personagem central da obra) se revelam suavemente, transportando o público para um lugar onírico e cheio de surpresas. O Malefício da Mariposa, do espanhol Federico Garcia Lorca, é um espetáculo bilingue (espanhol-português) e já circulou quase todos os estados do Brasil. Em 2012, foi considerado o melhor espetáculo teatral do Paraná pelo Prêmio Gralha Azul. Sua linguagem mescla atores de carne e osso e bonecos revelando uma forma teatral transporta e poética que dialogam intrinsecamente com o texto.

