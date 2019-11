Estado destina R$ 560 mil para aplicação na saúde e na infraestrutura de Rio Negro

Além do valor destinado a saúde de Rio Nero, o município também recebeu recursos para serem empregados em obras de pavimentação nos bairros

No último dia 21, o Governo do Estado anunciou no Palácio Iguaçu, investimentos de R$ 50 milhões para a saúde nos 399 municípios paranaenses. Serão contempladas a atenção e vigilância, aquisição de equipamentos, novas obras e a Operação Verão 2019-2020.

O anúncio é o primeiro do pacote de investimentos na saúde. Fazem parte dele recursos para hospitais filantrópicos, novos centros de especialidades, a regionalização da saúde com a construção de unidades em regiões vitais do estado.

Além do valor destinado a saúde de Rio Negro, o município também recebeu recursos para serem empregados em obras de pavimentação nos bairros. No total Rio Negro vai receber R$ 560 mil em verbas para estas ações.