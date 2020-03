Estado do Paraná manterá o planejamento de contingência contra o coronavírus

O Governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira (25) que irá manter o planejamento de contingência contra o coronavírus. Isso inclui o isolamento social e o fechamento dos comércios.

Ontem o presidente Jair Bolsonaro pediu aos governos estaduais e prefeituras que cessem o isolamento para pessoas com menos de 60 anos. “Nossa vida tem que continuar, os empregos devem ser mantidos, assim como os sustentos das famílias. Algumas autoridades devem abandonar o terreno de terra arrasada”, apontou o presidente no discurso em rede nacional. Porém, o governador Carlos Massa Ratinho Junior decidiu seguir as orientações do Ministério da Saúde e continuar com o planejamento em relação à pandemia do coronavírus. Horas antes, o Governo do Paraná anunciou pacote social de R$ 400 milhões para ajudar famílias paranenses.

Fonte: Paraná Portal