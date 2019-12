Estado do Paraná não abre matrículas para o período noturno em três escolas de Rio Negro

Caetano Munhoz da Rocha, Maximiano Pfeffer e Ana Schelbauer Braz de Oliveira são as unidades escolares que não terão mais aula do ensino médio à noite no próximo ano

A decisão da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) em não abrir mais matrículas para o período noturno do Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz da Rocha, Maximiano Pfeffer e Ana Schelbauer Braz de Oliveira se confirmou.

A notícia que essas escolas ficaram sem nova matrículas para o ensino médio no período noturno foi dada em outubro deste ano e chegou a ser assunto na Câmara de Vereadores com um pedido feito para que a Seed revisse a sua decisão.

Das três instituições de ensino apenas a Ana Schelbauer Braz de Oliveira, na localidade da Fazendinha, tentou uma negociação para a manutenção do ensino médio à noite, já que no período matutino a Escola mantém turmas do sexta ao nono ano e no período vespertino da pré-escola ao quinto ano. Segundo a direção a unidade escolar não possuí estrutura para oferecer o ensino médio em outro período se não o noturno, para que isso ocorra será necessária a construção de novas salas de aula.

A Secretaria Estadual de Educação diz que o planejamento para 2020 ainda não foi concluído e que a definição de quantas turmas serão encerradas e quantas serão abertas serão divulgadas até a próxima semana.