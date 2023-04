Estradas de Rio Negro continuam recebendo melhorias

Após um período de intensa variação climática, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Obras e também de Agricultura e Meio Ambiente, segue realizando obras no interior do município.

As obras envolvem a manutenção de estradas e vias, limpeza, manutenção e construção de bueiros e expansão da rede de distribuição de água tratada.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os trabalhos continuarão em todas as localidades seguindo um planejamento. As obras são realizadas sempre quando há condições climáticas favoráveis, garantindo assim a qualidade dos serviços.

Com relação às obras na rede de distribuição de água tratada, as equipes estão concluindo os trabalhos na Fazendinha e em breve os serviços serão iniciados no Cunhupã, beneficiando mais de 130 famílias. Com esta ação, vários produtores rurais da comunidade terão água tratada em casa. Isso se junta a outras ações da Prefeitura que garantem a qualidade de vida aos cidadãos do interior, como estradas conservadas, transporte escolar e educação de qualidade.