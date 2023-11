Estrutura do esporte de Rio Negro está sendo essencial neste momento de enchentes

Compartilhar no Facebook

No esporte de Rio Negro a modalidade mais praticada atualmente é a solidariedade. Juntamente com as equipes das demais secretarias municipais, a dedicada equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está atuando incansavelmente nas ações solidárias durante esse triste período de enchentes.

Além dos trabalhos realizados no Ginásio de Esportes José Müller, os profissionais também atuam em ações externas para colaborar, principalmente, no auxílio às famílias que estão desabrigadas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A estrutura física da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer também está sendo de grande importância para o município. Devido às inundações, muitas famílias estão abrigadas no Ginásio de Esportes José Müller e contam com uma grande estrutura para conviverem de forma digna neste momento difícil. Uma força-tarefa também foi montada no ginásio para atender a população.

Além disso, a recém-inaugurada Academia de Esporte “Luiz Carlos Gomes de Oliveira – Camiseta”, que fica ao lado do ginásio, também está sendo utilizada para o recebimento e organização de donativos.

Outro espaço que também está sendo fundamental neste momento é o Estádio Municipal Ervino Metzger (popular “estádio do Grêmio”). Diversos cães das famílias desabrigadas foram acolhidos provisoriamente em uma estrutura emergencial que foi montada pela Prefeitura de Rio Negro.