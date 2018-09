Evento Vivência Espiritual Roda do Renascimento acontece neste sábado em Rio Negro

Ocorrerá no próximo sábado (29) na Associação de Moradores Estação Nova (em frente Colégio Sesi), em Rio Negro, a terceira edição do evento “Vivência Espiritual Roda do Renascimento”, a partir das 14h. Evento este que promete trazer grandes benfeitorias para todos os presentes, visando melhoras significativas no seu modo de viver a vida e de se reencontrar com seu eu interior, ministrado pelo terapeuta holístico Júnior Bauer e voluntários do G.U.P.E.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Vivência Espiritual Roda do Renascimento é um trabalho terapêutico que te coloca em contato através da sua sensibilidade com a espiritualidade. A proposta é fazer com que os presentes possam entrar em contato com a energia que circula em nós e em todas as coisas. Buscar nossas capacidades para interagir com essas forças. Utilizar essas forças a nosso favor é o que a Vivência Espiritual se propõe a fazer através dos atendimentos.

Esta técnica energética e terapêutica leva você a encontrar suas respostas e a decidir sobre suas escolhas, se tornando mais consciente de si mesmo e todas as coisas à sua volta, assumindo a responsabilidade sobre seus caminhos, sua vontade e seus sonhos.

O terapeuta de Vivência Espiritual assume sempre o papel do espelho nos atendimentos, espelhando sua força curadora, sua potencialidade e também sua fragilidade para que você possa transforma-las ou não.

Esta experiência traz também a sinopse de que nosso processo evolutivo, enquanto ser humano está envolvido com a saúde física, emocional, mental e espiritual, dentro desta proposta holística é que a Vivência Espiritual cumpre a sua finalidade entre vários meios de auxílio energético, terapêutico e espiritual.

Já a Roda do Renascimento promete trazer técnicas terapêuticas onde a liberdade emocional será trabalhada, identificando e ajudando a transcender todas as suas crenças e memórias negativas que estejam criando situações repetitivas em sua vida.

Uma desconstrução dos seus bloqueios, pensamentos, estados negativos e autos sabotadores será proposta durante seu tratamento, favorecendo o seu estado emocional e energético, te levando a viver mais plenamente o seu próprio propósito de vida.

Irão ser trabalhados esses temas onde todos possam entender como funciona na pratica e conhecer todos os benefícios que esta técnica pode trazer a todos que participam e/ou assistem a uma sessão.

Cronograma do evento:

– Palestra de abertura com Cleiton Lisboa (Parapsicólogo, apresentador do Programa Despertar e Coordenador do Projeto Circo Social);

– Atendimento com terapias holísticas (Depressão, pânico, estresse, enxaqueca, dores, perda de entes queridos, entre outros);

– Cirurgia espiritual;

– Desobsessão espiritual;

– Sessão de passes magnéticos.

A entrada para o evento será 1 kg de alimento não perecível, que será doado posteriormente a entidades assistenciais de Riomafra e para famílias carentes cadastradas no projeto Circo Social.

Mais informações podem ser obtidas nos telefones 47 99716-0525 ou 3642-5781 com Ganesha Espaço Terapêutico.