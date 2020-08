Ex-catador lança projeto de Reciclagem em Riomafra

Compartilhar no Facebook

Em busca de mudar o atual conceito de coleta do lixo reciclado o ex-catador Evandro Vanderlei de Lima e sua esposa Fabiana Franciele Miguel de Lima lançaram uma nova forma de se fazer a coleta dos materiais em Riomafra.

O novo Projeto de Reciclagem em Riomafra usa containers para receber os resíduos recicláveis, e em vez de existir uma coleta, e a própria pessoa quem leva o seu lixo reciclado até o local de coleta.

A ideia foi inspirada em projetos europeus, como na os que existem na Espanha.

Segundo Evandro a coleta como é feita hoje gera preconceito e expõem os carrinheiros, “atualmente catadores reviram os lixos das pessoas atrás dos materiais, por vezes concorrendo com animais os resíduos depositados nas calçadas de nossas cidades.”, apontou.

“É uma vida muito desgastante e difícil, tanto na questão de ser um serviço desumano visto que nem cavalos puxam carroças, é proibido, quanto prejudica psicologicamente pois sofrem bullying e afins, como eu sofri, pois era catador em idade escolar!”, destacou Evandro que foi carrinheiro dos 11 as 18 anos.

“Então como eu sofri muito, ao invés de ficar procurando culpados ou aceitar a situação, resolvi achar uma forma de dignificar a vida dos catadores, levando eles a ter oportunidade de estar em um ambiente agradável, ter direitos como nós, férias, décimo, poder pegar um descanso caso fiquem doentes etc.”, completou.

Conhecendo bem a profissão e suas dificuldades Evandro decidiu procurar uma forma de mudar o atual conceito e o julgamento dos catadores. Pesquisou outras formas para se fazer a coleta de lixo, atrás de uma maneira de agregar renda e trazer segurança aos carrinheiros.

Em suas pesquisas observou que em países como Estados Unidos, Japão e europeus não existe a figura do catador e sim cooperativas onde as pessoas trabalham fazendo a triagem dos materiais recicláveis que vem dos pontos de entrega voluntários, chamados de PEV.

Recorreu a um amigo que mora na Espanha, na cidade de Eibar, para que lhe auxiliasse e contasse como é feito o serviço no país europeu. Ficou sabendo que lá não existe coleta seletiva nas portas das casas e sim contêineres espalhados em pontos da cidade para os moradores depositarem seu lixo reciclável, que após são encaminhados para as cooperativas.

Inspirado no modelo decidiu implantar o projeto em Riomafra, onde pretende incentivar as pessoas a saírem da sua zona de conforto e levar o reciclável até o container. Aqueles que depositarem seu lixo reciclável participarão de sorteios e ajudarão projetos sociais do município e em outros ações como doações de cadeiras de rodas, castração de animais, entre outros.

“Dando certo este primeiro contêiner, vamos replicar nos dois municípios e trabalhar junto as cooperativas ou mesmo abrir uma usina de reciclagem dando essa dignidade que eu sonho a todos os catadores e pessoas que trabalham com reciclagem.”, finalizou Evandro.