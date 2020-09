Falta de placas de sinalização colocam ciclistas em risco na BR-116

Diversos ciclistas usam a BR-116 no dia a dia, durante os dias úteis para se dirigirem ao trabalho e em finais de semana para as pedaladas esportivas, porém a falta de sinalização com placas indicando a presença deles na pista está trazendo risca as suas vidas.

Na última semana a Câmara de Rio Negro encaminhou um ofício a Autopista Planalto Sul solicitando que seja instaladas placas indicativas de ciclistas na pista no trecho entre Campo do Tenente e Mafra.

Desta forma os ciclistas terão mais segurança ao trafegar pela rodovia seja para trabalhar ou para o esporte.