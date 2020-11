Falta de segurança preocupa população do bairro Alto em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Nas últimas semanas foi aprovado na Câmara de Rio Negro, requerimento solicitando ao comando da Polícia Militar o aumento do número de rondas no Bairro Alto com o objetivo de aumentar a sensação de segurança e coibir o casos de vandalismo na comunidade.

As constantes reclamações da população onde o bairro vêm sendo alvo constante de vândalos que ao roubarem os fios elétricos das bombas d’água, tem deixado o bairro inteiro sem água e agora estão roubando também as tampas de bueiros da Sanepar. No requerimento à Câmara solicita ao comando da Polícia Militar para que sejam feitas rondas regularmente a fim de inibir a ação dessas pessoas mal intencionadas.

Porém a Polícia Militar de Rio Negro pouco pode fazer, pois o aumento do efetivo e investimento e mais viaturas, prometido pelas autoridades políticas locais, até hoje não foi cumprida, desta forma, compromete a eficiência nas rondas e atendimentos a população rionegrense, pois as ocorrências e outras ações mais urgentes tem de ser priorizadas pela PM local e o serviço de prevenção muitas vezes acaba sedo prejudicada devido à falta de contingente e de equipamentos.