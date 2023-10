Famílias acolhidas no Colégio Caetano recebem entretenimento e quatro refeições por dia

As inundações em Rio Negro atingiram aproximadamente 700 famílias, afetando mais de 2.200 pessoas. A Prefeitura criou dois abrigos municipais para acolher mais de 180 pessoas.

Um dos abrigos fica no Ginásio de Esportes José Müller e outro no Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha, onde há 20 famílias acolhidas.

A Prefeitura, juntamente com diversos parceiros voluntários, mantém ações que garantem um bom acolhimento e a dignidade para estas famílias nesse momento triste. Assim como ocorre no ginásio de esportes, no abrigo do Colégio Caetano as famílias recebem quatro refeições por dia, sendo café, almoço, café da tarde e jantar.

As refeições são fornecidas pela Prefeitura de Rio Negro com o importante apoio de diversas instituições, como a Igreja Resgate, Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Paróquia Bom Jesus da Coluna através de suas pastorais, Rotary Club de Rio Negro, Associação das Senhoras do Vale Rio Negro, Associação de Mães Voluntárias por Amor ao Próximo, empresa Multiplas, Loja Maçom José Vicente Kormann, padaria Nega Maluca, grupos de esportes e diversos voluntários dessas entidades.

As refeições são feitas no dia da entrega; todas frescas e com sabor delicioso. Para a preparação é utilizada a cozinha do colégio, mas muitas das entidades voluntárias iniciam os preparos em suas sedes e encaminham ao colégio, onde há uma equipe que ajuda na limpeza do local e na confecção das refeições.

O entretenimento também é praticado no abrigo por voluntários. Para as crianças já houve contação de histórias, atividades físicas, brinquedos infláveis e entregas de presentes. No Dia das Crianças, por exemplo, houve a apresentação do Circo Social com palhaços e personagens infantis, além de entregas de kits com doces.

Para o público adulto até um show musical beneficente da May Brasill já foi realizado. Ações assim ajudam a animar esse público que sofre por estar longe de suas casas sem ter uma previsão de quando poderão retornar.

Com o nível do rio Negro diminuindo, muitas famílias desalojadas começaram a retornar para as suas casas, mas a situação ainda é crítica em Rio Negro, pois o nível do rio continua alto e muitas áreas continuam inundadas. Diversas famílias ainda estão desabrigadas e seguem acolhidas nos abrigos municipais. Por isso, toda ajuda com doações continua sendo essencial.

Os cidadãos podem continuar ajudando como voluntários no Ginásio de Esportes José Müller ou no Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha, ou então colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, pratos e talheres descartáveis, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, toalhas de banho, itens de limpeza e de higiene pessoal e também ração para os animais que estão abrigados pela Prefeitura. Confira os pontos de arrecadação:

Ginásio de Esportes José Müller

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

Também é possível realizar uma doação de forma rápida e segura através do PIX e transferência bancária.

Chave PIX: (47) 9 9171-1778

Transferência Bancária: