Famílias retomam a rotina em Rio Negro após duas inundações em curto período de tempo

Neste ano o município de Rio Negro reviveu o drama das inundações no mês de outubro e também no começo deste mês de novembro. Aproximadamente 2.800 pessoas foram afetadas.

A primeira enchente teve início no dia 04 de outubro com término no dia 20 do mesmo mês. Poucos dias depois a chuva voltou com grande volume e uma nova inundação ocorreu a partir do dia 29 de outubro, durando até o dia 11 de novembro.

No dia 14 de outubro o nível do rio Negro chegou perto dos 11 metros, o que gerou a quarta maior enchente da história (desde quando começaram os monitoramentos hidrológicos).

FORÇA-TAREFA

A ação conjunta envolvendo a Prefeitura de Rio Negro com suas secretarias municipais, membros da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Organizações Militares do Exército, parceiros privados e voluntários teve o objetivo de aliviar o sofrimento das comunidades afetadas pela cheia do rio Negro ou do rio Passa Três.

Para agilizar as respostas e decisões importantes que precisavam ser tomadas com celeridade, uma força-tarefa foi montada no Ginásio de Esportes José Müller, com isso os cidadãos tiveram todo o auxílio necessário em um momento tão difícil e delicado.

ABRIGOS MUNICIPAIS

A Prefeitura de Rio Negro manteve a qualificação dos abrigos para dar dignidade à população que fazia uso. Três abrigos foram criados: um no Ginásio de Esportes José Müller, um no Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha e outro na Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig.

As famílias que ficaram abrigadas pela Prefeitura receberam todo o auxílio necessário com a importante ajuda de diversos voluntários, com café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta.

Além da importante ajuda do Governo Estadual que destinou donativos através da Defesa Civil, a população local, bem como prefeituras da região, empresas e entidades, muito contribuíram com diversas doações. Ao todo foram aproximadamente 10 toneladas de donativos entregues em Rio Negro.

Para receber os donativos foram estabelecidas bases de apoio logístico, sendo que todas as doações destinadas a Rio Negro foram concentradas no Ginásio de Esportes José Müller, onde foram recebidas, registradas, organizadas e transportadas aos necessitados.

USO DA TECNOLOGIA

A Prefeitura de Rio Negro, juntamente com as equipes da Defesa Civil e parceiros voluntários, utilizou a tecnologia para evitar que os danos causados pela força da natureza fossem maiores durante o triste período de inundações.

Um sistema de monitoramento ajudou a mapear a cheia do rio Negro e conseguir alertar, com 24 horas de antecedência e presencialmente, os moradores que vivem em áreas de risco.

Mapas de visibilidade simulando as cheias do rio foram criados e ajudaram as equipes da Defesa Civil nas ações preventivas. Esse importante monitoramento através da tecnologia aplicada permitiu que muitas famílias pudessem receber ajuda a tempo de retirar os pertences das casas.

“Eles foram lá e alertaram a gente, que era para nós sairmos, porque senão ia ter problema depois. Daí já veio o caminhão, já trouxe as coisas e daí à tarde já estava arrumando, eu com a minha filha, todas as mudanças. Aí deu tempo de tirar tudo graças a Deus, né? É muito difícil sair de casa, mas tem que ouvir o apelo das autoridades”, disse uma moradora que foi atendida e abrigada pela Prefeitura.

A Prefeitura cadastrou várias famílias que vivem em áreas de risco. Muitos moradores foram para casas de familiares ou amigos e os demais foram para os abrigos municipais.

Com a importante ajuda de voluntários, sobrevoos de drones também garantiram registros de imagens das áreas já afetadas e regiões que poderiam ser atingidas pela cheia do rio Negro e do rio Passa Três.

Além disso, para monitorar em tempo real a situação, foi utilizado o moderno sistema de videomonitoramento que a Prefeitura de Rio Negro mantém. As câmeras foram fundamentais para as ações de resgates, no controle do trânsito e na prevenção de acidentes nas áreas alagadas.

A tecnologia também foi bastante útil para a gestão da força-tarefa montada no Ginásio de Esportes José Müller, seja para o cadastramento das famílias, registro de doações recebidas, logística das entregas de cestas básicas, entre outras ações.

A comunicação com o uso de tecnologias também foi fundamental para informar a população e a imprensa local, regional e nacional sobre a situação atual das inundações em Rio Negro. Com equipes trabalhando 24 horas por dia, vários sites e sistemas meteorológicos foram consultados diariamente para o acompanhamento das informações e geração de boletins oficiais.

INTERDIÇÕES

Quase 30 ruas e estradas da cidade e do interior de Rio Negro ficaram com a passagem interditada para veículos e pedestres devido às inundações.

Equipes da Defesa Civil e voluntários auxiliaram a população no trabalho de travessia na água em local com segurança. O objetivo foi auxiliar principalmente os trabalhadores que necessitavam fazer a travessia onde não havia rotas alternativas próximas. O trabalho de travessia foi realizado apenas em locais onde a segurança foi garantida após a inspeção da Defesa Civil.

ANIMAIS ACOLHIDOS

Os animais das famílias desabrigadas também receberam os devidos cuidados em Rio Negro durante esse triste momento em que o município reviveu o drama das enchentes. Uma estrutura emergencial foi montada e os profissionais da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente trabalharam incansavelmente para cuidar dos animais.

Mais de 100 animais, entre cães, gatos e até cavalo, foram resgatados desde o início das inundações. Espaços para abrigos provisórios foram criados pela Prefeitura para acolher esses animais, sendo que os cães, por exemplo, ficaram abrigados no Estádio Municipal Ervino Metzger e também em um canil. As equipes de resgate também realizaram por diversas vezes o transporte de animais das famílias desalojadas.

Os animais receberam os cuidados com a alimentação e tiveram o amplo espaço do estádio para ficarem livres, pois todo o espaço é bem fechado com muros altos. Os cães mais hostis ficaram em um canil onde também há um profissional dedicado que mantém os cuidados necessários.

SITUAÇÃO ATUAL

As famílias que estavam acolhidas nos abrigos municipais já começaram a retornar para suas casas nesta semana. Equipes da Defesa Civil de Rio Negro, da assistência social, saúde e vigilância sanitária, além de engenheiros da Secretaria de Obras, estão acompanhando as famílias. Análises estruturais são realizadas para garantir que as casas que foram atingidas pelas enchentes estão seguras para os moradores.

Uma família ainda permanece no abrigo municipal porque a casa foi interditada pela Defesa Civil após a constatação de danos estruturais causados pela enchente. A Assistência Social irá providenciar o “aluguel social” até que a situação seja resolvida.

A previsão é de chuva para os próximos dias, mas o tempo ensolarado da última semana colaborou para que o nível do rio Negro diminuísse e a situação das inundações fosse amenizada em Rio Negro. O nível registrado às 14h de hoje é de 3,591 metros, segundo o sistema de monitoramento hidrológico da COPEL. A inundação nas áreas centrais do município ocorre quando o rio Negro alcança a marca de 6,90 metros.

A Prefeitura tem lutado para amenizar os prejuízos à população. No dia 08 de outubro o prefeito James Karson Valério decretou situação de emergência em Rio Negro. O Decreto já foi reconhecido em Brasília. Com este reconhecimento federal a Prefeitura iniciou, através da Procuradoria Jurídica, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil, o processo de autorização para a aprovação do Plano de Trabalho para receber benefícios e recursos.

Além disso, em breve a Prefeitura de Rio Negro e a Caixa Econômica Federal publicarão todas as orientações sobre o saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para as pessoas que foram afetadas pelas inundações.

A Prefeitura também realiza, através da Secretaria de Obras e com a parceria da Sanepar e Corpo de Bombeiros, a limpeza das vias que foram atingidas pelas inundações para que o cidadão as utilize com segurança, além de colaborar para a retomada das atividades comerciais nessas regiões.

Um planejamento estratégico para a manutenção das estradas rurais também está sendo realizado. Diversas localidades foram impactadas pelas fortes chuvas e por isso muitas estradas foram danificadas.

Além disso, em parceria com uma universidade de Curitiba, a Prefeitura de Rio Negro realizará estudos de prevenção e impacto das enchentes no município. Um terreno também será preparado para a construção de casas populares em parceria com o Governo do Estado do Paraná para realocar famílias que vivem em áreas de risco.