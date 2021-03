Fapesc lança edital para pesquisa na bacia do rio Canoinhas e afluentes do rio Negro

Os estudos relacionados à demanda hídrica no Estado são prioridade e exigem investimentos constantes. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc) realiza diferentes parcerias para viabilizar novas ações. Com investimento de R$ 750 mil, o mais novo edital na área foi laçado junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado de Santa Catarina (SDE).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Essa pesquisa prevê a elaboração das etapas “D” e “E” do Prognóstico e Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e dos Afluentes Catarinenses do Rio Negro, no Planalto Norte catarinense. As etapas “B” e “C” já foram concluídas.

Podem participar do edital professores doutores vinculados a instituições de ciência, tecnologia e inovação de Santa Catarina. O prazo para inscrições segue até 23 de abril. Confira aqui o edital completo.

Os recursos poderão ser usados para compra de equipamentos e materiais, além de despesas com serviços, passagens ou mesmo bolsas. A equipe de pesquisadores poderá ter dois bolsistas de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI) pelo período de 18 meses. Cada um, receberá R$ 4 mil por mês.

O presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen, explica que a fundação sempre fomentou ações ligadas ao estudo e proteção de recursos hídricos em Santa Catarina. “Nos últimos anos temos apoiado projetos em todo o Estado e a continuidade do plano da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e afluentes é muito importante nesse momento”, destaca.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Holthausen comenta ainda que a pesquisa aplicada é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de soluções com impacto imediato. “Para realização desses estudos, contamos com a parceria da SDE e das universidades catarinenses e de seus pesquisadores” completa.

O secretário da SDE, Luciano Buligon, defende que os recursos hídricos têm profunda importância no desenvolvimento de diversas atividades econômicas. “Proteger as fontes de água é dever de todos. Iniciativas como estas, somam esforços, criando bases sólidas para o desenvolvimento de pesquisas e estudos voltados para a gestão hídrica, agregando inovação e, sobretudo, cuidado a preservação do meio ambiente”, avalia.

Acesse todos os editais da Fapesc em www.fapesc.sc.gov.br.