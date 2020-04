Feira da Lua de Rio Negro retorna nesta quarta-feira (29) com regras

A Feira da Lua retorna as atividades de atendimento ao público hoje, 29 de abril, seguindo as normas de prevenção ao COVID-19. As barracas ficarão localizadas na Rua Sete de Setembro, ao lado da Praça João Pessoa, com atendimento das 15h às 21h.

Regras a serem seguidas:

– Não haverá alimentação no local, somente retirada;

– Obrigatório o uso de máscara para a proteção de todos;

– Álcool em gel disponível para higienização das mãos;

РTodos devem respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5 metros e evitar aglomera̵̤es;

РPessoas do grupo de risco e crian̤as ṇo devem ir at̩ a Feira.