Feira da Mulher Empreendedora ocorrerá neste sábado em Rio Negro

Neste sábado, dia 09 de março, será realizada em Rio Negro a Feira da Mulher Empreendedora com mais de 50 expositoras em um dia de celebração, inspiração e empoderamento.

O evento ocorrerá no salão da Sociedade União Fuchs (Rua Ignácio Schelbauer, nº 55) das 9h às 19h com entrada gratuita, mas há a opção do ingresso solidário, sendo opcional a doação de materiais de higiene e beleza para mulheres.

Estarão à disposição do público diversos produtos, serviços e soluções, como artesanato, moda, gastronomia, decoração, consultoria, estética, saúde, educação, inovações tecnológicas, sustentabilidade, negócios e muito mais. Além disso, serão realizadas palestras, oficinas práticas e a prática do networking.

A Feira da Mulher Empreendedora é para você que busca produtos e serviços diferenciados, com a qualidade e o toque especial das mulheres empreendedoras; que deseja conhecer histórias inspiradoras e aprender com a experiência de outras mulheres; que quer se conectar com outras mulheres e fazer parte de uma comunidade de apoio e colaboração.