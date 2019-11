Feira de Profissões é realizada pelo Colégio Barão de Rio Negro

Na manhã desta sexta-feira (08), o Colégio Estadual Barão de Antonina de Rio Negro, através do curso Técnico em Administração, realizou a sua terceira “Feira de Profissões”, que contou com a presença de diversos profissionais de diferentes áreas de atuação. Alunos dos cursos técnicos em administração, informática e da formação de docentes também participaram da feira com estandes.

Alunos do próprio colégio e também de outras escolas puderam visitar os estandes, conversar com os profissionais e assim conhecer melhor as profissões. O jornal Gazeta de Riomafra, o portal Click Riomafra e a Rede Nova de Comunicação participaram do evento. Os visitantes puderam obter informações sobre a profissão de Comunicação Social e levaram para casa exemplar do jornal, além de panfletos e outros materiais.