Para celebrar as férias de nossas crianças, a Prefeitura de Rio Negro promove na próxima semana, do dia 10 até 14 de janeiro, as Férias no Parque Ecoturístico São Luís de Tolosa.

Serão vários dias de alegria e diversão para toda a criançada, sempre das 14h às 16h. Confira a programação e participe!

10/01 – Caminhada pelas trilhas

11/01 – Brincadeiras no Campo

12/01 – Sessão de cinema

13/01 – Caça ao tesouro

14/01 – Caminhada pelas trilhas