Festa da Colonização de Rio Negro tem nova realeza

A beleza e a simpatia da mulher rio-negrense ficaram em evidência na noite deste sábado, quando foi eleita a nova realeza da Festa da Colonização de Rio Negro.

Foram 11 candidatas:

Ana Paula Grossl

Bruna Alessandra dos Anjos

Débora Cristina Spoth Veiga

Gabrielle de Lima Ribeiro

Gislaine de Lima

Ingrid Ramony Silva Gomes

Isabela Aparecida Schubert

Kristine Martins

Larissa Carla Previatti

Scheila Andriele Campos Brizolla

Thalía Ariana Alves

COMO FOI A VOTAÇÃO

A comissão avaliadora foi composta por cinco membros. Durante a quarta etapa do concurso, desfile final, cada membro da comissão avaliadora votou em uma candidata para eleger a Rainha da 18ª Festa da Colonização. Ainda durante a quarta etapa do concurso, desfile final, a candidata que obteve maior interação de torcida do público presente recebeu o acréscimo de 01 voto na computação final.

A candidata que obteve o maior número de interações (curtidas) em sua foto publicada na página oficial da Secretaria de Cultura e Turismo no Facebook, no endereço eletrônico www.facebook.com/RioNegroOficial, entre os dias 08 de novembro de 2022 e 12 de novembro de 2022 até às 14h, também recebeu o acréscimo de 01 voto na computação final.

Foram eleitas:

Rainha: Thalía Ariana Alves

Thalía Ariana Alves 1ª Princesa: Isabela Aparecida Schubert

Isabela Aparecida Schubert 2ª Princesa: Kristine Martins

PREMIAÇÃO

As candidatas eleitas receberam os seguintes prêmios:

1ª colocada – Rainha: faixa e coroa, bolsa de estudos de graduação em EaD ou pós-graduação EaD na Uninter e prêmios e brindes dos apoiadores e patrocinadores do evento.

2ª colocada – 1ª Princesa: faixa e coroa, além de prêmios e brindes dos pelos apoiadores e patrocinadores do evento.

3ª colocada – 2ª Princesa: faixa e coroa, além de prêmios e brindes dos pelos apoiadores e patrocinadores do evento.

Após o término do concurso houve baile com Mateus Menin & Pra Dançar Vaneira e banda Lá Vem Ela. A 18ª Festa da Colonização está sendo realizada em celebração aos 152 anos de emancipação política de Rio Negro.

Neste ano a festa ocorre no Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes, que fica localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, na marginal da BR-116 no bairro Volta Grande.

Confira a localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPhBJ7GTUnnPBpfn9

Acesse e confira a programação completa: www.rionegro.pr.gov.br