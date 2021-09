Festival da Primavera proporcionou um sábado de lazer para a família mafrense

Palhaços, cores, flores e muitas brincadeiras fizeram a alegria das crianças

Uma manhã de sábado (25) com muita cor e flores no Festival da Primavera, realizado pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, na praça Ferroviário Miguel Bielecki.

As famílias aproveitaram o dia de sol e levaram seus filhos para se divertir com palhaços e muitas brincadeiras. As crianças participaram de campeonatos de corrida do saco, do desenho mais bonito, do balão mais cheio e muitos outros jogos e brincadeiras, como pintura e desenhos, tudo animado por palhaços que interagiram com as crianças e os familiares.

O Casal Adriano e Carla Pscheidt levaram os filhos Ana Carolina, de 5 anos e João Frederico, de 11 anos para a Praça. “Acho bem legal um dia preparado para o lazer das crianças, quando podem interagir e brincar ao ar livre, principalmente nesse momento pós pandemia”, declarou. E as crianças aproveitaram e passaram por todas as brincadeiras.

Alegria e gratidão

A Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Emmanuelle Henning falou da alegria em poder promover com a Prefeitura de Mafra e participar da Festa da Primavera. “É muito bom poder ver a alegria nos rostinhos das crianças e proporcionar um dia de lazer às famílias, aproveitando a estação mais florida do ano”.

Ela agradeceu a confiança dos familiares das crianças que deixaram seus filhos participaram das brincadeiras. Também agradeceu aos funcionários que ajudaram de forma voluntária e a todos os colaboradores e apoiadores que fizeram a diferença com as doações de brindes e guloseimas distribuídas às crianças.

Sombrinha mais enfeitada

Um dos momentos de destaque no Festival foi a exposição e escolha da sombrinha mais enfeitada. As sombrinhas espalhadas deram um visual colorido e alegre, com as pessoas aproveitando para fazer varias fotos.

O resultado do concurso foi o seguinte:

CEIM Anjo da Guarda – sombrinha mais criativa;

EMEB Avencal São Sebastião – sombrinha mais bonita;

Abelhinha Feliz – sombrinha com maior relação com a primavera;

CEIM Vila Nova – sombrinha mais colorida.