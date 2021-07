Festival Gastronômico movimenta Rio Mafra e Região

Iniciado na última sexta-feira, o 1º Festival Gastronômico de RioMafra irá acontecer até o dia 31 de julho.

O evento reúne 20 estabelecimentos entre restaurantes, hamburguerias e cafeteiras de Mafra e Rio Negro que desenvolveram pratos ou combos exclusivos para oferecerem a um preço reduzido ou escolheram itens do cardápio já tradicional, porém com preço especial. O valor único dos pratos e combos do Festival é de R$34,90 e podem ser conferidos no Instagram/facebook @festivalgastronomicoriomafra.

A INICIATIVA

Partindo da iniciativa do Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Mafra, o projeto tem o intuito de movimentar este setor que passa por vários entraves nos últimos tempos e ainda, mostrar todo o potencial gastronômico dos dois municípios.

O valor único facilita para que as pessoas possam saborear vários pratos diferentes e conhecer vários estabelecimentos das cidades…desfrutando de toda esta diversidade e qualidade gastronômica local.

O projeto teve imediato apoio da ACI de Mafra e conta com outros parceiros e apoiadores como Delivery Much, Werner Alimentos, Copal Distribuidora, Exata Equipamentos e imprensa da região.

Está é a edição de Inverno, com pratos adequados a estação. A intenção é tornar o evento recorrente com mais edições futuras, tornando-o tradicional e contribuindo também para o desenvolvimento do turismo da região.

DOAÇÃO

Buscando incentivar o setor, mas sem esquecer dos que precisam de ajuda, o Núcleo de Gastronomia optou por fazer do Festival ainda em uma Ação Social dando sua contribuição dentro da comunidade. Assim, irão destinar parte do valor arrecadado pela venda dos pratos do Festival para compra de itens de necessidade para doação. Será verificado junto a Secretaria de Ação Social, qual a maior necessidade do momento e com o valor serão comprados os itens elencados e destinados a esta finalidade.

ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES

Papa & Pez – Billy Hot Dog – Velho Cervejeiro – Mallon Café – Hot Mex – Céu e Sabor Restaurante – Armazém Pub – Restaurante Susin – Bruda’s Burger – Salvatore Pizzaria – Paiol Rock Bar – Container – Restaurante Caçarola – Deck do Nilo – Zaz Pizzaria – Box 39 – Dom Gabriel Pizzaria – Restaurante Vitorino – Restaurante Lucca Mia – Coffe Me.

