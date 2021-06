Fila e aglomeração durante vacinação em Rio Negro gera questionamentos

Ação pode ter sido mal planejada pelo executivo rionegrense

Na contramão de sua orientação a Secretaria da Saúde de Rio Negro deixa que se forme fila e aglomeração durante a vacinação contra a covid-19. O fato foi registrado por vídeo por um leitor.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O flagrante foi registrado no entorno do Ginásio de Esporte José Muller (Ginásio XV de Novembro) na manhã desta sexta-feira (11) no início do dia D da vacinação contra a Covid-19.

Parece que faltou planejamento e logística ao disponibilizar um único local para a aplicação da vacina.

Outra reclamação enviada a nossa redação é o horário para as aplicações que seriam interrompidas às 11h30 para serem retomadas após o almoço.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -