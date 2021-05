Compartilhar no Facebook

O final de semana será com frio e chuva em Rio Negro e Mafra.

Para esta sexta-feira a previsão do tempo indica sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Para o sábado há chance de chuva passageira durante o dia, mas no domingo o clima deve ficar chuvoso o dia todo e a temperatura despenca, tendo como máxima 16 graus.