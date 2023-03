Final de semana será decisivo no futebol de campo de Rio Negro

Em uma promoção da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, neste sábado e domingo acontece a 5ª rodada da edição 2023 do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro, com a rodada sendo realizada no Estádio Municipal Ervino Metzger.

Neste final de semana serão definidas as equipes classificadas do grupo “D” e dois jogos que movimentarão a classificação dos grupos “A” e “B”. Já pela categoria Veterano 40+, teremos um jogo decisivo, onde a equipe do Retiro com a vitória ficará muito próxima de garantir sua vaga na grande final. Já a equipe do América joga todas as suas fichas em uma vitória, para assim assumir a liderança momentânea da competição.

SÁBADO (18/03)

14h – Estação Nova x Unidos da Bola F.C.

15h45 – Retiro Bonito F.C. x América da Roseira (veterano)

DOMINGO (19/03)

09h30 – Juventus RioMafra x Troianos

14h – Audazes F.C. x 5º RCC

15h45 – Dynamo F.C. x Retiro Bonito F.C.