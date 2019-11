Compartilhar no Facebook

Fogo atinge a Capela Mortuária do Cemitério de Rio Negro neste sábado (02). O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação. A causa provável do incêndio são velas que foram acesas no cruzeiro neste dia de Finados. Ninguém ficou ferido.

Fotos e vídeos: Divulgação/Redes sociais.