“Forrest Gump” riomafrense é campeão da Ultramaratona Morretes-Guaraqueçaba 105 Km

No último dia 26 de maio o ultramaratonista riomafrense Sérgio Rodrigo da Costa Pires se destacou na VI Ultramaratona Morretes-Guaraqueçaba, conquistando a primeira colocação. A largada ocorreu às 04h30 na cidade de Morretes-PR. O percurso total foi de 105 Km, sendo 25 Km em asfalto e 80 Km em estrada de chão. A chegada ocorreu na cidade de Guaraqueçaba-PR.

O atleta relatou com detalhes como foi a sua participação na VI Ultramaratona Morretes-Guaraqueçaba:

A prova foi muito dura e difícil, com um percurso irregular e com muitas pedras soltas e subidas fortes. Participei na categoria “sobrevivente”, que consiste em o atleta ser autossuficiente em hidratação e alimentação em grande parte do percurso. Em provas desta distância, somente o fato de completar o percurso longo e desafiador já é uma vitória, então eu somente pensava em terminar a prova respeitando minhas limitações físicas, não me importando com a colocação dos outros corredores, até porque logo na largada os competidores abriram uma larga distância sobre mim. Realmente fiquei surpreso com a primeira colocação. O tempo total que realizei a prova foi de 12 horas e 05 minutos, ininterruptos.

Agradeço a todos os meus apoiadores, porque além de me apoiarem, não pressionam por resultados excelentes nas ultramaratonas que participo. Meu muito obrigado a Dipães Produtos Congelados, Rilex Calçados, Oxy Academia, Nutribrasil Suplementos Riomafra, nutricionista Leticia Hack, Clínica de Fisioterapia São Camilo, fisioterapeuta esportivo Gustavo Les, ao 5º Regimento de Carros de Combate, ao site Click Riomafra e um agradecimento especial a minha esposa e filho, que sempre estão presentes nas minhas batalhas.

ULTRAMARATONA

O termo ultramaratona serve para identificar corridas a pé que tenham uma distância superior a 42 km, que é a distância oficial da maratona. Fora a distância da prova, utiliza-se um segundo critério na definição de ultramaratona: o tempo. Existem, por exemplo, provas de 6, 12, 24 ou 48 horas.