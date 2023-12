Fórum de Inovação é realizado em Rio Negro para impulsionar o desenvolvimento local

Na última terça-feira (12), foi realizado em Rio Negro o Fórum Rionegrense de Inovação. O evento ocorreu no Restaurante Paiol e contou com a presença de mais de 100 espectadores, colaborando com o desenvolvimento geral. Além de trazer ganhos extremamente relevantes para os participantes, fomentou a participação e apresentação de empresas e ideias locais, em um ambiente favorável à ampliação e pleno desenvolvimento do ecossistema local.

O fórum contou ainda com autoridades de entidades parceiras, como o Sebrae, Senac, Sistema Fiep, Associação Empresarial de Rio Negro (ACI), Comitê Territorial Gralha Azul, Escola Canal C e demais parceiros da região, além de autoridades do município, que também contribuíram para o evento.

Na oportunidade, o gerente regional do Sebrae, Weliton Perdomo, fez o anúncio de que Rio Negro terá uma sede física do Sebrae, atendendo ao pedido do prefeito James. O novo espaço do Sebrae será implantado já no ano de 2024, trazendo mais credibilidade e proximidade a todos os empreendedores rio-negrenses.

Durante o fórum, foram abordados diversos temas de extrema relevância para o crescimento da cidade, como o mapeamento do Ecossistema de Rio Negro, a gestão pública inovadora do município e projetos inovadores de munícipes. O evento também promoveu uma importante conversa sobre o protagonismo das Mulheres Empreendedoras, abordando um tema de profunda magnitude, além de fortalecer os laços entre os empresários locais.

O 1º Fórum Rionegrense de Inovação foi um sucesso, representando um importante vetor para auxiliar todos os empresários locais a impulsionar seus negócios e ampliar horizontes. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Indústria e Comércio, juntamente com todos os parceiros e patrocinadores, agradece de maneira especial a todos que se empenharam e ajudaram a tornar este momento memorável para a história do município.