Fóruns de Rio Negro e Mafra ficarão fechados até o final de abril

Por conta da prevenção à pandemia do Coronavírus, a Justiça Estadual das Comarcas de Rio Negro-PR e Mafra-SC comunica que os Fóruns estão fechados para atendimento ao público, salvo situação excepcional ou caso de urgência.

Todas as audiências no período foram canceladas e serão oportunamente redesignadas.

Os comparecimentos para assinatura junto aos Fóruns por conta de determinação judicial também estão suspenso pelo prazo indicado.

Os trabalhos junto às Comarcas de Rio Negro-PR e Mafra-SC, salvo futura orientação diversa, devem retomar a normalidade com regular atendimento à população no início do mês de maio.

Mais informações:

Comarca de Rio Negro-PR

Site do Tribunal de Justiça – www.tjpr.jus.br

3642-4779 – ramal 8001.

Comarca de Mafra-SC-PR

Site do Tribunal de Justiça – www.tjsc.jus.br

3641-4249 ou 9-8414-1407.