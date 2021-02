Fotos mostram aglomeração no Centro de Rio Negro e lixo deixado no local

Compartilhar no Facebook

Fotos divulgadas nas redes sociais neste domingo (14) mostram uma aglomeração na Rua 7 de Setembro, em torno da Praça João Pessoa no Centro de Rio Negro.

É possível observar um grande número de pessoas com bebidas. Uma das imagens registra o horário: 01h32 da madrugada. As fotos da manhã seguinte mostram o lixo deixado pela rua e praça. Confira as fotos abaixo.

A população pode denunciar aglomerações e demais ações que vão contra as medidas estabelecidas para o combate a Covid-19 (coronavírus).

Os telefones disponibilizados para o “Disque Denúncia” são:

(47) 9 8879-1221

(47) 9 8913-1425

(47) 9 8910-0194

Fotos: Divulgação/Facebook