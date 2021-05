Frio aumenta a partir desta quarta-feira em Riomafra e região

Uma nova massa de ar frio de origem polar avança sobre o Brasil nos próximos dias e vai fazer a temperatura baixar novamente na Região Sul, em parte do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. Como na semana passada, o frio mais intenso, a queda da temperatura mais acentuada será observada em áreas do Sul do Brasil permitindo a ocorrência de geada.

Para esta quarta-feira (12), a previsão do tempo indica tempo chuvoso com a temperatura máxima de 15 graus. Somente no sábado a temperatura sobe.

O centro desta nova massa de ar frio avança sobre o leste da Argentina nesta terça-feira, 11 de maio, indo em direção do Uruguai e a ao Rio Grande do Sul. Na quarta, 12 de maio, o centro do ar frio se desloca entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, o que vai fazer o frio aumentar e provocar geada no sul gaúcho.