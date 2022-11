Galeria das Escolas é inaugurada na Prefeitura de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na tarde da última sexta-feira foi inaugurada na Prefeitura de Rio Negro a Galeria das Escolas, no segundo piso do prédio, onde fica a Secretaria Municipal de Educação.

A solenidade ocorreu com a presença do prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, da secretária de educação Vera Pfeffer Schelbauer, além da presença da equipe da secretaria, diretores, professores e alunos.

O enorme corredor agora possui belíssimos trabalhos realizados por todas as escolas municipais e CMEIs de Rio Negro. Cada unidade escolar teve um espaço reservado e teve a liberdade para produzir o que desejasse para deixar exposto no local. Sempre que desejarem poderão alterar o conteúdo que estará sempre disponível aos olhos do público.

O evento faz parte do calendário de eventos do aniversário de 152 anos de emancipação política de Rio Negro. Na programação haverá diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, lançamento de livro, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br