Gari Vinício Kiatkoski é eleito presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negro

A nova mesa diretoria toma posse no dia 1º de janeiro e terá mandato até o dia 31 de dezembro de 2018

Na noite do dia 19, na última sessão ordinária do ano, os vereadores de Rio Negro elegeram a nova mesa diretora que comandará a casa de leis em 2018. O vereador Gari Vinício Kiatkoski, atual 1º secretário da mesa, foi eleito presidente. O seu vice-presidente será o vereador Rodrigo Gondro, completam a composição da mesa os vereadores Maurício Valério e Odair Pereira, primeiro e segundo secretário respectivamente.

A nova mesa diretora toma posse em 1º de janeiro e terá mandato até o dia 31 de dezembro de 2018.

Com chapa única a eleição ocorreu sem grandes surpresas e foi conduzida pelo atual presidente, vereador Alessandro Cristian von Linsingen, que deixa a presidência do legislativo a partir do dia 31. Os vereadores Elcio Josué Colaço – vice-presidente e Mauricio Valério – 2º secretário, também deixam a mesa diretora.

