Gestão pública de Rio Negro está entre as melhores do Brasil

Levantamento consiste a partir de três dimensões: finanças, gestão e desempenho da administração

O município de Rio Negro-PR obteve excelentes resultados no Ranking de Governança Municipal. Os dados foram divulgados recentemente e podem ser conferidos no site: www.igm.cfa.org.br

O Índice de Governança Municipal-Conselho Federal de Administração (IGM-CFA) avalia três fatores: desempenho, que são os resultados das políticas públicas; a gestão, que são as práticas de administração adotadas pelo município; e finanças, que é a análise da disponibilidade de recursos e gestão fiscal.

As notas, que variam de zero a dez, atribuídas nestes três índices, colocaram Rio Negro como o 2º melhor desempenho entre os 29 municípios da Região Metropolitana, o 8º melhor desempenho entre os 55 municípios de 20 a 50 mil habitantes no Paraná (Grupo 4), 17º melhor resultado entre os 399 municípios paranaenses e entre os 10% melhores avaliados em âmbito nacional (Grupo 4) do Ranking de Governança Municipal.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, enalteceu a importância dos resultados: “O Índice de Governança Municipal é um dado importante, pois revela o grau de desenvolvimento de Rio Negro. Define a credibilidade dos serviços públicos e das políticas públicas em prol da coletividade. Parabéns a nossa gestão inovadora e para nossa cidade”.

Os municípios foram divididos em oito grupos – Rio Negro-PR ficou no Grupo 4 –, e o levantamento teve como variáveis de comparação, entre eles, o número de habitantes e o PIB per capita, que é a soma de tudo que é produzido no município e dividido pelo número de habitantes.

O Índice CFA de Governança Municipal de Gestão Pública, criado há cinco anos, visa mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de todo o país. É destinado aos gestores públicos e a todos os cidadãos. O índice foi elaborado a partir de dados secundários e considera áreas como saúde, educação, saneamento e meio ambiente, segurança pública, gestão fiscal, transparência, recursos humanos, planejamento e outras.

A partir da construção de extensos bancos de dados municipais, que foram extraídos de bases públicas como STN, IBGE, PNUD e DATASUS, realizou-se priorização de indicadores e variáveis e, em seguida, por meio de tratamento estatístico, foi possível gerar um resultado para cada dimensão e para o índice. Assim como boa parte de suas fontes, o IGM será atualizado anualmente.

Nesse sentido, o Índice CFA de Governança Municipal se destaca e se diferencia de todos os demais índices já utilizados no contexto brasileiro para mensuração da performance municipal, uma vez que contempla uma visão mais ampliada sobre as dimensões da governança pública, e em especial, sobre a relação entre a dimensões fiscal, gestão e desempenho.