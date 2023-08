Golpe que promete retorno com investimento por PIX faz vítimas em Riomafra

Um golpe que promete rendimentos a partir de depósitos via PIX já fez vítimas em Riomafra. Os golpistas utilizam contas hackeadas no Instagram de pessoas conhecidas da vítima, entram em contato e mostram prints falsos de rendimentos, fazendo com que a vítima acredite no sucesso do investimento, invista dinheiro e caia no golpe.

Neste vídeo do Youtube é possível saber mais sobre o golpe:

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

As explica√ß√Ķes dos motivos de uma conta ser invadida s√£o diversas. Os artif√≠cios usados pelos criminosos v√£o desde o envio de links que instalam malwares (esp√©cie de ‚Äúv√≠rus‚ÄĚ) nos celulares e, a partir da√≠, roubam dados, at√© o vazamento de senhas cadastradas em outros sites que s√£o iguais √†s usadas nas redes.

Segundo a Meta, empresa respons√°vel pelo Instagram, as pessoas que tiveram os perfis hackeados podem recuperar a conta preenchendo um formul√°rio que consta nesta p√°gina: https://www.instagram.com/hacked/

A empresa reforça que a dupla verificação é uma medida de segurança efetiva para evitar ter o perfil invadido. Com o recurso, os usuários vão precisar, além da senha, de um segundo código, enviado apenas por SMS ou aplicativo de verificação, para acessar a conta.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para casos de estelionato √© recomendado que a v√≠tima procure a pol√≠cia para que se iniciem as investiga√ß√Ķes.¬† O ideal √© nunca deletar a conversa realizada com o criminoso e nem apagar qualquer mensagem do di√°logo.

Tamb√©m √© importante fazer a captura de telas (‚Äúprint screen‚ÄĚ ou ‚Äúprint‚ÄĚ como √© referido popularmente) da conversa; realizar o ‚Äúbackup da conversa‚ÄĚ e a ‚Äúexporta√ß√£o da conversa‚ÄĚ para algum e-mail; informar imediatamente ao parente ou amigo cuja identidade est√° sendo usada pelo criminoso para que ele possa avisar terceiros e se precaver das consequ√™ncias do uso de seu nome e dados; fazer um Boletim de Ocorr√™ncia, constando o n√ļmero usado pelo criminoso e quaisquer outros dados que ele tenha fornecido (e-mails, chaves PIX, contas banc√°rias, etc.); comunicar imediatamente o banco para o qual os valores foram transferidos, registrando reclama√ß√Ķes formais.