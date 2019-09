Governo do Estado vai leiloar duas propriedades públicas sem uso em Rio Negro

A Secretaria de Estado de Administração e Previdência lançou o edital de licitação para venda de propriedades estatais que estão sem uso. Ao todo serão leiloadas 24 imóveis, dois deles em Rio Negro.

Um destes imóveis fica na rua Getúlio Vargas, nº 661 – centro tem área construída e dividida em duas edificações e terá o lance mínimo de R$ 483,9 mil. Já o segundo imóvel fica no perímetro rural, não possuí construção e tem uma área de 2.500 m², terá o lance inicial de R$ 85 mil.

Os detalhes estão no edital de concorrência pública 37/2019, disponível no portal da transparência.

A sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas de preços e habilitação será no dia 21 de outubro às 14 horas, no Palácio das Araucárias, em Curitiba.

O processo licitatório para venda dos imóveis faz parte do processo de otimização de uso dos espaços públicos do estado, que está entre as propostas do plano de governo do governador Carlos Massa Ratinho Júnior.