Governo Estadual destina veículo e equipamentos à Defesa Civil de Rio Negro

Na manhã desta terça-feira (31), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, esteve em Curitiba participando do evento de entrega de veículos e equipamentos para a Defesa Civil. São aproximadamente R$ 52 milhões de investimentos do Governo Estadual para reforço da estrutura da Defesa Civil em todas as regiões do Paraná.

O evento ocorreu no Palácio Iguaçu com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, que enfatizou que esta é a maior aquisição da história do órgão no Estado, com impacto direto no trabalho das equipes e, sobretudo, no atendimento à população.

Dentro do pacote que começa a ser distribuído às coordenadorias regionais da Defesa Civil, estão 35 caminhões do tipo auto-bomba-tanque, uma viatura de intervenção imediata para apoio de ações de combate a incêndios com capacidade de água entre 4 mil e 5 mil litros. Também estão incluídas 25 carros modelo Saveiro, 391 motosserras, 71 almofadas pneumáticas e 57 desencarceradores.

Para Rio Negro foram destinados equipamentos para o Corpo de Bombeiros e um carro modelo Saveiro para a Defesa Civil.

Neste mês de outubro o município vem sofrendo com o drama das inundações. O coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Schunig, explicou que os investimentos fazem parte de um planejamento estratégico anterior às próprias chuvas que assolam o Estado desde o início de outubro.

“As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar conta com homens e mulheres preparados e treinados e esses equipamentos aumentam a capacidade de resposta nos momentos de desastre. Os investimentos já estavam previstos, mas acabam ajudando também no suporte imediato à população atingida pelas chuvas, cujo volume está muito acima da normalidade”, disse.

A maior parte dos equipamentos será utilizada pelos bombeiros militares, que cuidam da parte operacional das operações da Defesa Civil em nível local, em parceria com as defesas civis municipais.