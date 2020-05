Grupo Águias do Bem Riomafra está arrecadando alimentos e fraldas para famílias carentes

O grupo Águias do Bem Riomafra está realizando uma campanha para arrecadar alimentos que serão destinados às famílias carentes de Rio Negro e Mafra. A ação teve início devido à pandemia do COVID-19 (coronavírus).

Até o momento 55 famílias já foram ajudadas com cestas básicas. Entre elas estão famílias de alunos do CEIM Fiorige Bona, do bairro Jardim América, escola José de Lima, no bairro Roseira, escola Olavo Bilac, no bairro São Judas, entre outras.

É possível doar alimentos não perecíveis, leite e também fraldas, que serão destinadas às famílias carentes de alunos pertencentes a centros de educação infantil.

Os pontos de coleta são: Academia Aquarium e Relojoaria e Ótica Record. O grupo Águias do Bem Riomafra é formado por pessoas de Mafra e Rio Negro com o objetivo de fazer o bem sem olhar a quem.