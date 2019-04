Grupo Eco Barreira Riomafra realizará limpeza das margens e matas ciliares do rio da Lança neste sábado

O Eco Barreira Riomafra já retirou mais de 20 kg de lixo do rio da Lança, desde que instalou sai primeira eco barreira no início de fevereiro

Compartilhar no Facebook

1 de 3

Neste sábado, dia 27, o grupo de Voluntário Eco Barreira Riomafra vai promover uma ação para limpeza das margens e matas ciliares do rio da Lança. O grupo que já instalou barreiras ecológicas no rio com o intuito de reduzir o número de resíduos – lixo – que chegam ao rio Negro.

Agora, com esta ação de sábado, o objetivo é realizar a limpeza das margens impedindo que o lixo jogado chegue até o rio da Lança, um dos principais afluente do rio Negro em Riomafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Eles convidam a população para participar da ação que visa preservar o meio ambiente e um dos principais recursos naturais, a água.

O Eco Barreira Riomafra já retirou mais de 20 kg de lixo do rio da Lança, desde que instalou sai primeira eco barreira no início de fevereiro. Neste sábado mesmo com chuva os voluntários estiveram junto a eco barreira instalada próximo a Igreja Ucraniana onde retiraram mais de quatro quilos de lixo, como isopor, garrafas PETs, sacolas plásticas, entre outros.

O ponto de encontra para ação deste sábado vai ser na Praça Ferroviário Miguel Bielecki às 14 horas. Todos que participarem devem estar vestidos com roupas compridas, calçados fechados e luvas.