Grupo Escoteiro Falcão Negro fará drive-thru Solidário em parceria com o Sesc Rio Negro

O Grupo Escoteiro Falcão Negro e o Sesc Rio Negro realizarão neste sábado (12), das 13h às 17h, o Drive-thru em prol da comunidade. Serão arrecadados alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza.

O projeto Mesa Brasil do Sesc atende mais de 100 famílias cadastradas. Colabore! A ação será realizada na sede do grupo, situada na Avenida Rio de Janeiro, 234 – Centro – Rio Negro.

HISTÓRIA DO GRUPO ESCOTEIRO FALCÃO NEGRO – 65/PR

O Grupo Escoteiro Falcão Negro (GEFN) 65/PR, foi o sexagésimo quinto grupo a ser fundado no Paraná. Foi fundado em 01/09/1984, com o auxílio de toda a comunidade e também de entidades a fim de proporcionar aos jovens, de 6,5 a 21 anos, atividades concentradas nos pilares do desenvolvimento enfocado, dentro do método escoteiro, que são, físico, afetivo, caráter, espiritual, intelectual e social. No ano de 1987 adquire sua sede própria situada na Rua Rio de Janeiro, 234.

Atualmente o GEFN conta com uma alcateia de 18 lobinhos, uma tropa escoteiro composta por 15 escoteiros, uma tropa sênior composta por 12 sêniors e guias e um clâ pioneiro com oito pioneiros. Também conta com um efetivo de 11 chefes distribuídos em três chefes para o ramo Lobinho, quatro chefes para o ramo escoteiro, dois chefes para o ramo sênior e um chefe para o ramo pioneiro.