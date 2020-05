Grupo Irmãos de Sangue Riomafra completa um ano; veja como ser um doador

Seja um doador de sangue e salve vidas. O grupo já salvou aproximadamente 968 vidas com estas boas ações

Nesta segunda-feira (18), o Grupo Irmãos de Sangue Riomafra completou um ano de atividades. O grupo é formado por pessoas de Rio Negro e Mafra com o objetivo de fazer o bem sem olhar a quem.

No dia 18 de maio de 2019 um grupo de 30 voluntários se reuniu, locaram um micro-ônibus de 31 lugares e realizaram a primeira doação de sangue na cidade de Curitiba. O grupo se organizou para que periodicamente esta boa ação fosse realizada.

No dia 28/09 foi realizada a segunda doação de sangue, utilizando o mesmo transporte e com novos voluntários. Novamente o grupo foi até o hospital Erasto Gaertner na capital paranaense e a doação foi um sucesso.

Já em 2020, no dia 25 de janeiro, com um grupo cada vez maior de doadores, foi preciso locar um ônibus maior para a viagem até Curitiba, até então sempre com ajuda de patrocinadores que apoiam esta boa causa.

A partir de fevereiro, através de uma parceria com a prefeitura de Rio Negro, o grupo conseguiu transporte para realizar doação de sangue todos os sábados.

Atualmente o Grupo Irmãos de Sangue possui mais de 300 voluntários. Até esta semana já foram organizados 14 grupos de doação. Desses 14 grupos já foram 242 doadores de sangue. O grupo já salvou aproximadamente 968 vidas com estas boas ações.

COMO SER UM DOADOR

Quem deseja doar sangue pode entrar em contato através do grupo no WhatsApp, que pode ser acessado através do link abaixo:

www.clickriomafra.com.br/doarsangue

Se preferir pode entrar em contato através do e-mail: irmaosdesangueriomafra@gmail.com

O QUE É A DOAÇÃO DE SANGUE?

A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias.

Além de pessoas que submetem a procedimentos e intervenções médicas, o sangue também é indispensável para que pacientes com doenças crônicas graves possam viver por mais tempo e com mais qualidade, além de ser de vital importância para tratar feridos em situações de emergência ou calamidades.

Uma única doação pode salvar até quatro vidas. Um simples gesto de amor e solidariedade pode gerar muitos sorrisos. Faça sua parte, independentemente de parentesco entre o doador e quem receberá a doação.

O sangue é insubstituível e sem ele é impossível viver. Por isso, o Ministério da Saúde reforça periodicamente a importância de os brasileiros adotarem a cultura solidária da doação regular e espontânea de sangue.

O objetivo é manter os estoques de sangue sempre abastecidos e não apenas em datas específicas ou quando algum conhecido precisar.

Agora que você entende a importância deste ato de solidariedade, faça a sua parte. Vidas dependem de você!

Clique aqui para ver mais informações.