Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro apresentou peça no 8º FETECO

Compartilhar no Facebook

No último domingo, 17 de setembro, o Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro esteve em Colombo-PR participando do 8º FETECO – Festival de Teatro de Colombo, com a peça “Cabaré Flashback”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O 8º FETECO acontece até o dia 27 de setembro, com 20 espetáculos entre os gêneros infantis, comédia, contemporâneo, musical, e drama.

A peça “Cabaré Flashback” será apresentada em Rio Negro no próximo domingo às 17h no Cine Teatro Antônio Candido do Amaral (Seminário / Prefeitura de Rio Negro).

O novo espetáculo teatral se passa durante uma noite de festa, onde acontecem várias situações cômicas. A peça foi escrita na primeira metade do século XX pelo dramaturgo alemão Karl Valentin e agora foram adaptadas para o contexto atual pelo grupo de teatro.