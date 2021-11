Há 151 anos no povoado da “Capela da Estrada da Mata”, nascia Rio Negro

Nesta segunda-feira nosso município comemora mais um ano. Já temos 151 anos de história… e o maior presente para o povo rionegrense, seria que nossos governantes e políticos locais honrem o nosso hino: “…Pela glória dos teus fundadores, Pela honra dos seus ancestrais, Por teus feitos brilhantes na história…” honrem este povo honesto, ordeiro e trabalhador e amem e respeitem a nossa Rio Negro, “…singela e formosa que és a ternura de um botão de rosa…”

Os 151 anos de emancipação política de Rio Negro vêm acompanhados não só por alegrias e festa e desenvolvimento. Diante do cenário atual, com a visível carência nos setores da segurança, saúde e desenvolvimento, a população almeja um maior investimento nestas áreas.

Afinal, hoje, vemos o crescente e assustador número de delitos e a total falta de segurança dos munícipes, onde até manifestações estão sendo feitas clamando aos políticos locais e estaduais, por mais segurança no município. Que ao invés de vir mais policiais, ganhou de presente de aniversário uma unidade prisional, abrigando não só detentos locais, como da região.

No setor de saúde continuamos completamente dependente de Mafra e das cidades vizinhas do estado como Campo Largo por exemplo, onde há décadas, nascimentos e atendimentos hospitalares nesta cidade.

Desenvolvimento continua estagnado, empresas continuam indo embora, onde último presente de aniversário no setor foi o fechamento da unidade da Souza Cruz, impactando em mais de 1 mil desempregados e uma drástica redução na arrecadação de impostos para o município.

Rio Negro necessita com urgência, retomar o crescimento, atrair novas empresas e valorizar as que aqui estão e estiveram durante todos estes anos fazendo parte da sua história.

A reversão desses quadros de insegurança, carência no setor da saúde e estagnação no desenvolvimento econômico, seria um “presente” à altura dos rionegrenses além de festas, shows artísticos e pirotecnia e a constante falsa promessa de nossas autoridades políticas locais.

Já a questão da segurança é um capítulo à parte e ainda mais preocupante na vida dos rionegrenses que a cada dia se sentem mais ameaçados, assistindo a impotência e falta de vontade de agir da classe política rionegrense.

Esperamos que os mesmos deputados, governador e demais políticos que todo ano são agraciados e bajulados com pomposas festas, banquetes e títulos de “cidadãos honorários de Rio Negro” façam jus a eles e realmente ajudem Rio Negro a sair da estagnação a que se encontra.

Para finalizar um recado aos políticos locais e seus governantes: “No do dia do seu aniversário, como está escrito em parte do seu hino: “…Pela glória dos teus fundadores, Pela honra dos seus ancestrais, Por teus feitos brilhantes na história…” honrem este povo honesto, ordeiro e trabalhador e amem a nossa Rio Negro “…singela e formosa que és a ternura de um botão de rosa…”

Veja as atrações do aniversário da cidade

Confira abaixo o calendário de eventos a partir de hoje 13/11

– 14/11 – Domingo 07h30min -VI Corrida da Colonização – Estádio Municipal Ervino Metzger

– 14/11 – Domingo 11h – Almoço na Vinícola Casa Zator – Vinícola Casa Zator

– 15/11 – Segunda-feira 19h Reinauguração da “Cidade de Belém” e “Oratórias” – Sala Anexo

– Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa

– 15/11 – Segunda-feira 20h30 – Abertura das Luzes de Natal – centro da cidade

– 16/11 – Terça-feira 10h – Lançamento do Programa “Humanização Positiva. A Epidemiologia mais perto de você!”

– 18/11 – Quinta-feira 10h – Lançamento do Projeto piloto “Agendamento de Consultas Online”

– 19/11 – Sexta-feira 19h – Trilha Noturna – Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa

– 20/11 – Sábado 11h – “Acolher – Uma Proposta em Pauta” Encontro com as Associações de Moradores e Grupos da Terceira Idade – Almoço Salão Paroquial “06 de agosto”

– 20/11 – Sábado 16h – Roda de Viola no Sítio Santo Antônio – Sítio Santo Antônio

– 21/11 – Domingo 11h – Almoço no CTG

– 22/11 – Segunda-feira – 10h – Lançamento da “Cancha de Rodeios” – no local

– 23/11 – Terça-feira 14h – Lançamento da “Patrulha Patrimonial” e “Rio Negro Cidade LED” –

Prefeitura de Rio Negro

– 24/11 – Quarta-feira 14h – Inauguração da praça “Anna Maria Vithoft” e rua “Professora Marisa Conte Schelbauer” – Em frente à Escola Ana Zorning

– 25/11 – Quinta-feira 14h – Lançamento “Revitalização de Trânsito” – Auditório SESC Rio Negro

– 26/11 – Sexta-feira – 16h – Lançamento da Exposição “Memória e Identidade” – Prefeitura de Rio Negro

– 26/11 – Sexta-feira 19h – Concurso de Aluski em parceria com a Escola CANAL C

– 27/11 – Sábado 14h – Chá Rosa e Azul – Salão Paroquial “06 de Agosto”

– 27/11 – Sábado 16h – Caminhada e Jantar no Cantinho do Paraíso – Cantinho do Paraíso

– 28/11 – Domingo 9h- Feira das Araucárias (realizada o dia todo, até às 18h) – Em frente ao Bosque das Araucárias

– 28/11 – Domingo 16h – Passeio Ciclístico – a definir

– 28/11 – Domingo 16h – Inauguração da reforma dos vestiários do estádio com jogo Master de ex-atletas de times da capital – Estádio Municipal Ervino Metzger

29/11 – Segunda-feira 9h- Inauguração da quadra “Evilásio Kühl” na Escola José de Lima Educação – Escola Rural Municipal José de Lima

– A definir – Lançamento do Projeto “Farmácia Escola”