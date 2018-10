Hoje é o último dia para fazer as inscrições para o concurso da Realeza de Rio Negro

Neste ano o concurso homenageará o hino do município, onde compara Rio Negro ao um botão de rosa

Encerram hoje as inscrições para o ‘Concurso Realeza’ da XIV Festa da Colonização em comemoração aos 148 anos de Emancipação Política de Rio Negro. O concurso elegerá a Rainha, 1ª e 2ª Princesas do evento, que irão representar o município nas festividades.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até às 16h30min no Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs, no centro de Rio Negro (antiga Prefeitura).

Neste ano o município irá resgatar a história de Rio Negro e homenageará o hino municipal onde mencionando trecho do hino que menciona Rio Negro ao tamanho de um “botão de rosa”, bem como um grêmio que existia na cidade com este nome, composto, pelas senhoras de caridade no passado.

Podem participar garotas com idades entre 16 a 25 anos, residentes pelo período mínimo de um ano em Rio Negro. As candidatas deverão estar representando uma empresa, associação, indústria ou comércio do município.

O evento que elegerá a Rainha, 1ª e 2ª Princesas da XIV Festa da Colonização acontece no dia 31 de outubro, às 20h, no Clube Rionegrense.

Mais informações e Regulamento do Concurso pelo e-mail arquivohistorico.rionegropr@gmail.com, pelo telefone (47) 3645-0623, ou ainda em nossa página no Facebook.com/RioNegroOficial.