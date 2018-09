Hoje tem assembleia para reestruturação da Braspol

Os organizadores já realizaram uma reunião de trabalho e estão divulgando a reestruturação da entidade nas redes sociais convidando descendentes e simpatizantes para participarem da assembleia que será hoje no auditório do Sicoob em Mafra

Rio Negro e Mafra já contaram com uma Representação Central da Comunidade Brasileiro Polonesa no Brasil – Braspol e, com o anúncio da visita do presidente da Polônia em Santa Catarina, agora em 2019, descendentes de poloneses e simpatizantes estão organizando uma assembleia para reestruturar a entidade em Riomafra.

Os organizadores já realizaram uma reunião de trabalho e estão divulgando a reestruturação da entidade nas redes sociais convidando descendentes e simpatizantes para participarem da assembleia que será hoje no auditório do Sicoob em Mafra.

Além dos descendentes e simpatizantes de poloneses de Riomafra estarão presentes na assembleia representantes de outras Brapol´s do planalto norte, além do presidente nacional da entidade.

O objetivo com a reestruturação da associação é manter laços com o país europeu, realizando intercâmbios, trocas de experiências e fomentar a cultura polonesa em nossas cidades. Além disso existe a expectativa da visita do presidente da Polônia em nossa região.