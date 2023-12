Hoje terá nova cantata natalina nas janelas do seminário de Rio Negro

Nesta terça-feira haverá uma nova cantata natalina nas janelas do seminário de Rio Negro. Quem já foi se emocionou. Venha se encantar também!

O evento terá início às 20h com a presença especial do Papai Noel, Feira de Artesanato e Cantata Natalina com apresentações da cantora Sofia e dos corais do CMEI Agostinho Paizani Filho e Escola Referência Mundo Mágico.

Em Rio Negro o Natal é sempre mais Natal!

