Homenagem especial a um dos criadores do Circo Social

Na última segunda-feira (22) o mundo perdeu uma pessoa incrível. O querido e amado Acir Lisboa Ribas, voluntário e um dos criadores do projeto Circo Social, foi mais uma vítima fatal da terrível Covid-19.

Mas as boas lembranças ficarão para sempre na memória das pessoas que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Quem o conheceu sabe o quão generoso ele era. Uma pessoa com uma bondade sem limites. Um grande exemplo de pessoa voluntária em qualquer situação. Ajudou a levar alegria para muitas pessoas sempre com muita dedicação. E na maioria das vezes sem mostrar o rosto, provando que toda boa ação deve ser feita apenas com a intenção de ajudar, e não de ser reconhecido.

Acir participou de várias apresentações culturais do Circo Social vestindo diversas fantasias. Foi o Shrek, o Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, entre outras tantas personagens infantis que alegraram diversas crianças, adultos e idosos em diversos locais. Sem dúvida ele fará muita falta na vida de muitas pessoas. Foi um grande homem, um grande pai, um grande esposo, um grande amigo e o belo exemplo de vida que ele deixou será passado adiante a vida toda pelos familiares, amigos e voluntários do Circo Social.

A família e o Circo Social agradecem a todos pelas mensagens de conforto que foram enviadas. Neste momento tão triste essas mensagens são fundamentais. Também pedem para que todos se cuidem ao máximo.

