Horta comunitária é criada na Vila Paraná em Rio Negro

O bairro Vila Paraná, situado próximo ao Centro de Rio Negro, ganhou uma nova horta comunitária. Aproximadamente 20 famílias farão o uso do local; a partir desta sexta-feira elas podem produzir verduras e hortaliças orgânicas para consumo próprio ou venda, se preferirem.

A criação da horta é fruto da parceria entre a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA) e a Associação de Moradores e Amigos da Vila Paraná.

José Hélio Westarb, presidente da Associação de Moradores e Amigos da Vila Paraná e COMSEA, enalteceu a importância da parceria para a criação da horta: “Iniciamos nossa horta comunitária na Vila Paraná. Agradecemos ao secretário de agricultura e melo ambiente, agradecemos ao nosso amigo Josias que nos deu a devida atenção, ao nosso prefeito municipal professor James, ao pessoal da agricultura, ao Colégio Agrícola que nos auxiliaram no plantio das mudas de alface, repolho e beterraba. Graças ao empenho dessas pessoas um sonho tornou-se realidade, agora depende dos moradores dar continuidade e cuidar dessa horta comunitária. Agradecer também ao COMSEA do nosso município. A todos os envolvidos o nosso muito obrigado”.

Todo o terreno – que pertence à Prefeitura – recebeu a preparação necessária para a finalidade. O prefeito James Karson Valério esteve no local nesta quinta-feira para acompanhar o desenvolvimento das atividades no local. Equipes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente se dedicaram para tornar o ambiente propício para o cultivo de diversos tipos de plantas.

Com a utilização de implementos agrícolas foram realizados, por exemplo, a limpeza completa do terreno, corte de árvores invasoras, aração, gradagem e compostagem. A Prefeitura cedeu aproximadamente 200 m³ de compostagem, cujo processo é realizado pela Prefeitura em parceria com o Colégio Agrícola Lysímaco Ferreira da Costa.

A população rio-negrense tem à disposição o serviço gratuito de coleta de resíduos de jardinagem (galhos de poda e capinagem), limitados a 1 m³ (um metro cúbico) por semana. Todo esse material é processado no Colégio Agrícola e é transformado em compostagem que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos.

A horta comunitária da Vila Paraná também será um lugar de descontração e de amizade. Além disso, a horta contribui para desenvolver hábitos de vida mais saudáveis, por meio do plantio e consumo de alimentos livres de agrotóxicos. A horta também pode estimular a conscientização sobre a preservação do meio ambiente, aproximando natureza e comunidade.