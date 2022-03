Hospital Bom Jesus anuncia projeto para a construção de uma UTI

Nesta quinta-feira (24), a atual Presidente do Hospital Bom Jesus de Rio Negro, Mônica Lottermann Bessa, utilizou as redes sociais para anunciar a assinatura do contrato do projeto arquitetônico para a construção de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que é um “sonho antigo” da população rionegrense.

Com o projeto arquitetônico definido, será possível buscar recursos para a construção. Assista abaixo ao vídeo com o anúncio.

