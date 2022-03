Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira (30), o Hospital Bom Jesus de Rio Negro firmou parceria com a MRImagens e terá em breve o melhor e mais moderno tomógrafo da região. Nas redes sociais a direção do hospital divulgou a novidade com um vídeo. Assista abaixo.

“É com grande satisfação que anunciamos mais uma ação em prol de nosso Hospital Bom Jesus. Em breve divulgaremos outras ações em comemoração rumo ao centenário”.

Mais informações em breve.