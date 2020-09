Hospital Bom Jesus receberá da Arteris Planalto Sul doação de mais de R$ 100 mil em equipamentos

No total, a Arteris estima investir R$ 4,9 milhões para compra de equipamentos, de acordo com as necessidades dos hospitais, que atendem prioritariamente ao SUS

A Arteris Planalto Sul busca contribuir com o desenvolvimento das regiões em que atua promovendo ações sociais, de sustentabilidade e de segurança nos municípios onde a rodovia atravessa.

Durante a pandemia da Covid-19 a Arteris, uma das maiores companhias de concessões de rodovias do país, está investindo aproximadamente R$ 7 milhões em ações de combate ao novo coronavírus, o que inclui campanhas nas rodovias e ainda doação de aproximadamente R$ 1 milhão para a compra de equipamentos para o Hospital São Paulo, instituição universitária da Universidade Federal de São Paulo (HSP/HU Unifesp). Outros Hospitais do Vale do Ribeira também receberam recursos via subsídio social.

Nesta sexta-feira (11) a concessionária irá oficializar a contribuição ao Hospital Bom Jesus, em Rio Negro, com a doação de aparelhos via parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), totalizando R$ 135.828,00, que inclui cinco bombas de infusão, cinco aspiradores cirúrgicos, e cinco monitores multiparâmetros.

“A Arteris tem sido parceira do HBJ desde 2014, solidificando-se como empresa que tem em sua base a responsabilidade social perante a nossa comunidade riomafrense. Esses equipamentos recém doados são fundamentais e essenciais para o funcionamento dos nossos respiradores. Nossa eterna gratidão por nos ajudarem a salvar vidas”, Jurema Gontarski – presidente do Hospital Bom Jesus de Rio Negro.

A empresa destinará ainda recursos para outros hospitais nos estados em que possui operação. No total, a Arteris estima investir R$ 4,9 milhões para compra de equipamentos, de acordo com as necessidades dos hospitais, que atendem prioritariamente ao SUS, e ficam em regiões próximas às rodovias administradas pela companhia.

A Arteris também intensificou a segurança de quem transporta produtos essenciais durante esse período de crise por seus 3.200 kms de rodovias. Até o dia o final de maio, foram atendidos cerca de 51 mil caminhoneiros e aplicadas mais de 4.400 vacinas contra a gripe e a H1N1. Além da distribuição de 40 mil kits de higiene destinados aos motoristas profissionais que trafegam por suas rodovias, com álcool em gel, máscara, luva e informações sobre prevenção contra o coronavírus, a Arteris firmou parceria com empresas de pagamento eletrônico de pedágio, a fim de estimular o uso de cabines automáticas. Ao todo, cerca de 5.300 tags foram disponibilizadas gratuitamente.

A empresa, também mediante parceria com BNDES, doou R$ 300 mil em apoio ao UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) para a compra e distribuição de kits com itens de higiene e alimentação, folhetos informativos para famílias vulneráveis do Rio de Janeiro e São Paulo.

Ainda esse mês a contribuição segue no estado do Paraná, com recurso ao Hospital Angelina Caron, localizado em Campina Grande do Sul.